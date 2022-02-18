В Челябинской области изменят административно-территориальное устройство

В Челябинской области откорректируют административно-территориальное устройство региона - вместо муниципальных районов появятся муниципальные и городские округа.

Как отметил председатель комитета Законодательного собрания по законодательству Анатолий Брагин, такая необходимость обусловлена изменениями федерального законодательства в сфере местного самоуправления.

Напомним, в мае 2019 года был принят закон N 87-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Законом вводится новый вид муниципальных образований - муниципальные округа, которые смогут создаваться путем слияния нескольких населенных пунктов (территории расположены рядом), не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями.

«При одноуровневой организации местного самоуправления муниципальные районы с входящими в их состав городскими и сельскими поселениями будут преобразованы в муниципальные или городские округа», - уточнил Анатолий Брагин.

По мере образования муниципальных округов будут упраздняться районы, а также входившие в их состав поселки городского типа (рабочие поселки), сельские населенные пункты. Все поселения и муниципальный район теряют статус «муниципальное образование». При этом населенные пункты сохраняются.

Пионером в реализации муниципальной реформы в Челябинской области готов стать Коркинский муниципальный район, в состав которого входят три городских поселения – Коркинское, Розинское и Первомайское. Напомним, процедура преобразования была запущена в августе 2019 года. Уточняются границы будущего Коркинского округа и смежных муниципальных образований. Разработан проект закона Челябинской области о преобразовании, который 30 июня 2020 года был внесен Собранием депутатов Коркинского района в Законодательное Собрание Челябинской области на рассмотрение.

Для дальнейшего рассмотрения данного законопроекта в Заксобрании необходимо утвердить новую землеустроительную документацию

В случае принятия Закона, все четыре ныне действующие в муниципалитете администрации и Советы депутатов– Коркино, Розы, Первомайского и Коркинского района – будут аннулированы.

Будет установлен переходный период - со дня вступления закона в силу и до формирования органов местного самоуправления Коркинского муниципального округа, в течение которого будут сформированы новые органы власти.

В Коркинском муниципальном округе будет один исполнительный и один представительный органы власти. В рабочих поселках - территориальные управления, на которые будет возложено осуществление на соответствующих территориях части функций местной администрации (ч.4. ст. 2 ФЗ №87-ФЗ). Планируется, что преобразования в Коркинском районе будут проведены уже в 2022 году.

Справка

Федеральным законом N 87-ФЗ предусмотрен переходный период до первого января 2025 года, в течение которого не отвечающие требованиям данного ФЗ городские округа должны быть преобразованы в муниципальные округа, а законы субъектов РФ должны быть приведены в соответствие с данным законом.

Законом определены отличия в понятиях «муниципальный округ» и «городской округ» - в городском округе не менее двух третей населения проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах. Плотность населения на территории городского округа должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации.