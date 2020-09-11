В пятницу, 11 сентября, в Челябинской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания региона и на муниципальных выборах. В эти дни, а также в единый день голосования, 13 сентября, избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.

Сегодня, 11 сентября, правом досрочного голосования на выборах депутатов регионального парламента воспользовался губернатор Алексей Текслер. Глава региона вместе с супругой Ириной приехал на избирательный участок, расположенный в школе №92 Металлургического района Челябинска.

Глава региона поделился с журналистами, что он пришел на избирательный участок с хорошим настроением. «Мне не все равно, кто идет в Законодательное собрание», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер напомнил, что проголосовать можно будет в течение трех дней – с пятницы по воскресенье, с 11 по 13 сентября 2020 года.

«Мне кажется, это очень удобно, есть время, чтобы прийти на участок и проголосовать за будущее Южного Урала», – подчеркнул Алексей Текслер.

В голосовании сегодня принял участие и вице-спикер действующего созыва ЗСО Олег Голиков. «От того, какая команда будет сформирована, зависит будущее нашей области на ближайшие пять лет», - написал на своей странице парламентарий.

Сегодня примет участие в выборах и глава города Челябинска Наталья Котова. Она проголосует на избирательном участке в ЮУрГАУ (ул. Красная, 38).

В облизбиркоме напомнили, избиратели, которые по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися) не могут прибыть в помещение для голосования, имеют возможность проголосовать на дому. Для этого необходимо подать письменное заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее14 часов 13 сентября 2020 года. Заявление принимается с 16 до 20 часов в рабочий день и с 10 до 14 часов – в выходной.

В один из трех дней голосования - 11, 12 или 13 сентября 2020 года - члены участковой избирательной комиссии придут к избирателю домой, и он сможет проголосовать. Голосование будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм и правил.