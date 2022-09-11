В Челябинской области в воскресенье проходят выборы

В воскресенье, 11 сентября 2022 года, в Челябинской области проходят выборы по 72 избирательным кампаниям.

Жители 24 муниципальных образований будут выбирать депутата Законодательного Собрания Челябинской области по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25 (освободившийся мандат) и депутатов органов местного самоуправления. Всего по области проводится 72 избирательные кампании, в результате которых будет замещен 221 вакантный мандат.

Впервые принять участие в голосовании смогут более 2,5 тысячи избирателей. Для них подготовлены поздравления.

Голосование началось в восемь утра и продлится до 20 часов вечера. До 14 часов можно подать заявление для голосования на дому. Ход голосования в Челябинской области контролируют 1217 наблюдателей. В среднем по четыре человека на каждом избирательном участке.

По состоянию на 10 утра явка по всей области составила 4,85% (проголосовало девять тысяч 132 избирателя).

На выборах депутата Законодательного Собрания проголосовал 3041 избиратель, что составило 3,85%, на муниципальных выборах - 5,61% или шесть тысяч 91 избиратель.

Весь день работает телефон «горячей» линии избирательной комиссии Челябинской области – 8-351-727-71-06, по которому можно задать все интересующие вопросы касающиеся голосования.