В Магнитогорске назначены выборы
В Магнитогорске (Челябинская область) 13 сентября текущего года пройдут выборы депутатов в городское Собрание.
Такое решение принято вчера, 24 июня, на очередном заседании депутатского корпуса.
«Предусмотренный Уставом города пятилетний срок полномочий городского Собрания депутатов этого созыва заканчивается в сентябре 2020 года. Федеральным законом установлен общий день голосования на выборах в органы местного самоуправления. Это второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий. В этом году это 13 сентября», - прокомментировал предстоящее событие спикер Собрания Александр Морозов.
Перед окончанием созыва высокую оценку работе города и Собрания дал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. А глава города Сергей Бердников поблагодарил депутатов за работу на благо Магнитогорска: «Администрация и депутаты идут, что называется, в ногу. Этот созыв, исходя из того, что сделано в городе, может поставить себе самую высокую оценку. И это оценка и моя и, в первую очередь, жителей».
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