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В Магнитогорске назначены выборы

Политика
Сегодня, 13:41

В Магнитогорске (Челябинская область) 13 сентября текущего года пройдут выборы депутатов в городское Собрание.

Такое решение принято вчера, 24 июня, на очередном заседании депутатского корпуса.

«Предусмотренный Уставом города пятилетний срок полномочий городского Собрания депутатов этого созыва заканчивается в сентябре 2020 года. Федеральным законом установлен общий день голосования на выборах в органы местного самоуправления. Это второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий. В этом году это 13 сентября», - прокомментировал предстоящее событие спикер Собрания Александр Морозов.

Перед окончанием созыва высокую оценку работе города и Собрания дал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. А глава города Сергей Бердников  поблагодарил депутатов за работу на благо Магнитогорска: «Администрация и депутаты идут, что называется, в ногу. Этот созыв, исходя из того, что сделано в городе, может поставить себе самую высокую оценку.  И это оценка и моя и, в первую очередь, жителей».

 

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Теги
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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