В региональном отделении «СР» прокомментировали заявление Романа Никитина о расформировании фракции

Депутат Центрального района Челябинска Роман Никитин вчера, 19 июля, написал заявление на имя председателя местного Совета депутатов Александра Вышегородцева с просьбой расформировать фракцию «Справедливая Россия», состоящую из одного человека. В региональном отделении партии ответили на претензии Романа Никитина.

«Сделал я это не просто так. Сподвигли некоторые тонкости и поступки некоторых людей. Ждем, что ответит Совет депутатов. Формально отказать они мне не могут, так как открывал фракцию я и закрываю ее я сам. Я беспартийный, я остаюсь независимым депутатом в Челябинске. Никто не будет говорить мне, что делать: этого топить, а этого нет, этого критиковать, а этого не критиковать», – рассказал своим подписчикам на личной странице в соцсети Роман Никитин.

По мнению Романа Никитина, «Справедливая Россия – За правду» в Челябинской области выдвигает на выборы людей, которые тесно связаны с «Единой Россией» и являются техническими кандидатами. Депутат уверен, что на довыборы в Законодательное Собрание Челябинской области по 13 округу должен был идти он, а не юрист и помощник депутата Госдумы Валерия Гартунга Гузель Волошина. Также Роман Никитин вспомнил прошлогодние выборы в Заксобрание, когда он шел по 16 округу и его главным соперником был ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. Никитин отметил, что после выборов партия не предоставила ему помощников-юристов, чтобы оспорить свой проигрыш.

Председатель фракции «Справедливая Россия», секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «СР – ЗП» Василий Швецов рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ», что о решении Романа Никитина партийцы узнали через СМИ.

«Фракция «СР» в Центральном районе состояла из одного человека, а именно Романа Никитина. Устав района позволяет создать такую фракцию. У нас обычно практика такая: если есть какие-то вопросы, проблемы, то они обсуждаются в соответствующих легитимных органах партии. Существуют Бюро Совета, Совет РО, на которых принимается решение большинством голосов. Высказывать недовольство таким образом – его дело. Хотя я сегодня позвонил ему, спросил, хочет ли он разорвать отношения с партией? Ответил, что хочет их сохранить. В итоге позиция странная», – подчеркнул Василий Швецов.

По его словам, для выдвижения на довыборы по 13 округу партия рассматривала 5 кандидатур. Гузель Волошина выдвигалась по этому округу в прошлом году и заняла второе место. Кроме того, она шла на выборы в Госдуму в 2016 году и тоже показала достойный результат. Решение о том, что именно она пойдет на довыборы в ЗСО, было принято коллегиально Советом регионального отделения и согласовано, по Уставу партии, с президиумом Центрального Совета.

На замечание Романа Никитина об отказе в оказании помощи юристов Председатель фракции «СР» в Заксобрании ответил, что в региональном отделении юристы оценивают перспективы рассмотрения тех или иных вопросов, а затем принимают решение, участвовать в мероприятиях или нет. «Участвовать в делах, которые не имеют перспектив, мы не видим смысла», – отметил Василий Швецов.