Владимир Мякуш покинул пост спикера, который занимал более 16 лет

Председатель Законодательного собрания Челябинской области 73-летний Владимир Мякуш по собственному желанию досрочно покинул пост председателя Законодательного собрания региона, который занимал с 2005 года.

Заявление спикера о добровольном, досрочном сложении полномочий рассмотрели сегодня, 16 ноября 2021 года, депутаты регионального парламента на внеочередной сессии.

Открыл заседание Владимир Мякуш. «Все читали в прессе о том, что я принял решение уйти в отставку с поста председателя и сложить депутатские полномочия. Это осознанное, не спонтанное решение», - сказал Владимир Викторович и подчеркнул, что, проработав 23 года в ЗСО, ему не легко покидать этот пост. Но решение принято и уже давно.

«Полтора года назад я обратился к губернатору и руководству Единой России, чтобы не выдвигаться на очередной созыв. Но после обсуждения договорились, что я работаю год и готовлю себе замену», - рассказал Владимир Мякуш.

Спикер передал слово губернатору Алексею Текслера. «Сегодня историческое заседание Законодательного собрания области. Владимир Мякуш принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата и председателя Законодательного собрания», - отметил глава региона. Алексей Текслер поблагодарил Владимира Викторовича за проделанную работу на посту депутата ЗСО (23 года) и спикера (16 лет). «Владимир Викторович завершает депутатскую карьеру, но остается в команде региональной власти», - подчеркнул Алексей Текслер. Губернатор предложил Мякушу должность своего советника.

«Благодарен Алексею Леонидовичу Текслеру, что он предложил мне должность советника губернатора», - поблагодарил Владимир Мякуш и заверил, что в новом качестве приложит все силы, чтобы вместе работать на благо региона.

В 2020 году стали выбирать кандидатуру преемника и на кандидатуре Александра Лазарева, который был избран первым вице-спикером. «Это, на мой взгляд, самая подходящая кандидатура. Он продолжит все традиции и работать в тесной связке с губернатором и правительством. Я всегда руководствовался принципом человеческого подхода», - отметил Владимир Мякуш.

СПРАВКА

Владимир Мякуш родился 20 мая 1948 года в селе Митрофановское Сосновского района Челябинской области. Окончил инженерно-строительный факультет ЧПИ. Работал электрослесарем на комбинате строительных материалов и изделий треста «Челябметаллургстрой», заместителем начальника управления «Промстрой-3», председателем профкома ЧМС, замначальника этого объединения по кадрам и быту. В 1992 году возглавил АО «Сфера» ЧМС. До 2001 года был председателем совета директоров АО «Челябметаллургстрой».

Владимир Мякуш имеет 23-летний опыт работы в органах законодательной власти региона. В 1998 году Владимир Викторович в возрасте 50 лет был впервые избран депутатом Законодательного собрания области и с тех пор не покидал региональный парламент. В 2000 году вновь выиграл выборы, став первым вице-спикером и председателем комитета по финансово-бюджетной политике.

В июне 2005 года, после смерти председателя ЗСО Виктора Давыдова, возглавил региональный парламент. Затем избирался депутатом и назначался спикером в декабре 2005 года, в октябре 2010 года, в сентябре 2015 года и в октябре 2020 года.

За время работы Владимира Мякуша в Заксобрании в регионе сменилось четыре губернатора - Петр Сумин, Михаил Юревич, Борис Дубровский и в настоящий момент областью руководит Алексей Текслер. Со всеми спикер умел находить общий язык.