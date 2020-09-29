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Владимир Путин одобрил инициативы Алексея Текслера по сохранению экономической устойчивости регионов

Политика
Сегодня, 11:59
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Президент России Владимир Путин поддержал предложения губернатора Челябинской области Алексея Текслера по сохранению устойчивости и бюджетных возможностей субъектов РФ.

С докладами по двум ключевым темам, в том числе по формированию бюджетов регионов страны на предстоящий трехлетний период и подходам к формированию межбюджетных отношений, руководитель области выступил на заседании президиума Госсовета РФ, которое провел глава государства.

Выступая перед президентом, Алексей Текслер подчеркнул, что важнейшей задачей сегодня является восстановление экономической активности, возвращение всех отраслей экономики к росту, недопущение снижения уровня расходных обязательств субъектов Российской Федерации.

Глава региона предложил продлить на следующий год снятие ограничений на привлечение регионами дополнительных кредитов для покрытия дефицита, сформировавшегося в результате снижения собственных доходов по сравнению с 2019-м годом и появления расходов на борьбу с коронавирусом и его последствиями.

Алексей Текслер отметил, что необходимо не просто снять такие ограничения в рамках специально принятых федеральных законов, а внести соответствующие изменения в соглашения между министерством финансов РФ и регионами, а также в правила реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам (в частности, не применять к регионам в 2020-2021-м годах ответственность за превышение установленных целевых показателей).

Кроме того, губернатор Челябинской области предложил предусмотреть в федеральном бюджете на 2021-й год сохранение объема дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов РФ, а также резерв на выделение дополнительных средств регионам, предоставляемых в виде дотации на сбалансированность бюджетов субъектов (по аналогии с прямой финансовой поддержкой в объеме 300 млрд рублей в этом году).

Алексей Текслер подчеркнул, что при принятии на федеральном уровне решений, которые снижают налоговый потенциал или увеличивают расходные обязательства регионов, необходимо предусматривать их компенсацию на весь срок возникновения таких потерь.

Также губернатор предложил увеличить срок предоставления регионам «казначейских» (бюджетных) кредитов со 180-ти до 240 дней (минимум), а также увеличить в новом году объем направляемых на эти цели средств.

По мнению Алексея Текслера, средства, предназначенные для погашения федеральных бюджетных кредитов, нужно направлять на реализацию национальных проектов, сообщает пресс-служба областного правительства.

 

 

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