Впервые губернатор Челябинской области в прямом эфире ответит на вопросы жителей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер готов в прямом эфире ответить на все вопросы, волнующие жителей региона.

Новый формат общения главы региона с южноуральцами – прямая линия - запланирован на следующую среду, 25 декабря. Начало н в 14 часов.

«Губернатор Алексей Текслер проведет прямую линию с южноуральцами. Глава региона будет общаться с жителями в эфире телеканалов "Россия-24" и ОТВ», - сообщили в пресс-службе. правительства области

Уже сейчас жители могут направить свои вопросы, фото- или видеообращения в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм по хэштегу #спросиТекслера.

Кроме того, южноуральцы могут озвучить свой вопрос по телефону 8 (351)701-50- 17.

В Челябинской области впервые губернатор будет общаться с жителями в формате прямой линии. Предыдущие руководители региона в конце года традиционно собирали большую пресс-конференцию, подводили итоги и отвечали на вопросы журналистов областных и муниципальных СМИ.