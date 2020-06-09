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Впервые в Челябинской области новый глава района вступит в должность в режиме онлайн

Политика
Сегодня, 17:23
Автор: 
Любовь Юрина

В среду, 10 июня, впервые в Челябинской области назначенные по конкурсу глава вступит в должность в онлайн режиме.

«10 июня в зале заседаний администрации Аргаяшского муниципального района состоится торжественная церемония вступления в должность главы района Игоря Ишимова, - сообщили в администрации. - Впервые она пройдет в режиме онлайн в связи с продолжением действия режима повышенной готовности».

Церемония начнется в 10 часов утра. Любой житель области и района сможет понаблюдать за церемонией на сайте мэрии и на ее официальных страницах в социальных сетях.

Напомним, 27 мая исполняющий обязанности главы района Игорь Ишимов был избран главой Аргаяшского муниципального района. За его кандидатуру проголосовало 13 из 19 депутатов районного Собрания. Второй претендент – замглавы Луиза Юсупова – набрала два голоса в свою поддержку. Четыре бюллетеня были признаны счетной комиссией недействительными.

Предыдущий глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин был осужден за превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, Валишин в период 2011-2013 годов выдал разрешения на строительство десяти объектов капитального строительства в защитных лесах и охранной зоне памятника природы - озера Увильды, где строительство подобных объектов запрещено. Экс-глава приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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