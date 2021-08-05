Южноуральцы могут подать заявления о включения в список избирателей по месту нахождения

На территории Челябинской области открылись пункты приема заявлений о включении жителей в список избирателей по месту нахождения на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 год.

Напомним, в этот день состоятся выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва и дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному округу 13А.

«Избиратели, которые в день голосования 19 сентября 2021 года будут находиться вне места своего жительства, указанного в паспорте, могут подать заявление и проголосовать на том избирательном участке, где будут находиться в день голосования», - поясняют в облизбиркоме.

По состоянию на 10 часов утра пятого августа уже 490 южноуральцев подали заявление для голосования по месту нахождения в Челябинской области. Основной поток заявлений идёт через портал ЕПГУ.