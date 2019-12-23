Жители Чебаркуля попросили Текслера подарить им на Новый год нового мэра

Жители Чебаркуля попросили губернатора Челябинской области Алексей Текслера сделать им новогодний подарок – подарить нового мэра.

О своем новогоднем желании жители написали на официальной странице губернатора под сообщением о предстоящей прямой линии, которую глава региона проведет в предстоящую среду, 25 декабря.

Напомним, глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин находится под следствием по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и получении взятки

Житель Чебаркуля Иван Ром поинтересовался у губернатора, когда решится проблема с мэром Чебаркуля и с курортной зоной. По его словам, жители не претендуют на инфраструктурные объекты, как в федеральных столицах, но хотят в городе элементарного порядка, который может навести только хорошая городская власть. «Подарите нам Мэра на Новый год», - попросил Иван губернатора.

Елена уточняет, что нового главу надо выбрать не из местных. «Если поставят кого-то из наших депутатов, то так и останемся в …опе», - считает жительница.

Елена также добавляет, что Чебаркуля нужен глава, который сумеет решить все накопившееся проблемы и желательно, чтобы у него были «связи с министерства финансов России». А пока собственных средств Чебаркуля хватает лишь на зарплату чиновников, считает Елена.

Справка

Глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть вторая статьи 285 УК РФ), превышении должностных полномочий (часть вторая статьи 286 УК РФ) и получении взятки (часть четвертая статьи 290 УК РФ). Уголовное дело передано в суд.

Обязанности главы выполняет его заместитель по социальным вопросам Светлана Виноградова, но к ней у жителей много вопросов.

Ранее был арестован директор ООО «Чебаркульгорводоканал» Евгений Бородин. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Дача взятки» и «Присвоение денежных средств».

Вице-мэр Алексей Сафонов обвинялся в коммерческом подкупе и получении взяток.

Сегодня, шестого марта, депутаты Чебаркульского городского округа назначили Светлану Виноградову временно исполняющей обязанности главы города. Ранее она занимала пост замглавы по социальным вопросам.