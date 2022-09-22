Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут в Челябинске проголосовать на референдуме

В следующий вторник, 27 сентября, в Челябинске откроют избирательный участок для голосования на референдумах по вхождению Луганской и Донецкой народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Жители этих территорий, приехавшие на Южный Урал, смогут в этот день проголосовать на челябинском участке.

Избирательная комиссия Челябинской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих территорий в организации работы участков в области, отметили в избиркоме региона.

Напомним, референдумы по вопросу вхождения ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.

С 23 по 26 сентября 2022 года избирательные комиссии будут организовывать выездное голосование – в ряде муниципалитетов области будут работать мобильные пункты для голосования.

Во вторник, 27 сентября, можно будет проголосовать во Дворце культуры им. Колющенко (Челябинск, ул. Доватора, 15).

Как рассказал на пресс-конференции заместитель председателя избирательной комиссии Челябинской области Артем Миронов, особое внимание уделяется обеспечению безопасности членов избиркома, а также мест проведения референдума и к прилегающих к ним территорий.

По просьбе членов избиркома, не будут разглашаться их персональные данные и данные участников референдума.

Безопасность обеспечат сотрудники полиции. Организаторы не исключают, что в этот день возможны провокации.По вопросам участия в референдуме обращаться по телефону горячей линии: 8-351-727-71-06. Итоги референдумов в Челябинской области будут подведены уже 28 сентября.

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные Республики независимыми государствами в феврале 2022 года. Указы о признании независимости ДНР и ЛНР размещены на официальном портале правовой информации.