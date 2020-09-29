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Аэропорт Челябинска накажут за нарушение масочного режима

Происшествия
Сегодня, 10:44
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Автор: 
Инна Шемаева

Роспотребнадзор по Челябинской области возбудил административное дело в отношении челябинского аэропорта по фактам несоблюдения мер в целях противодействия распространению коронавируса.

Активисты Общероссийского народного фронта провели проверку воздушной гавани на соблюдение масочного режима. Оказалось, что сотрудники аэропорта пропускают пассажиров без масок к досмотру, а работники торговых точек и упаковщики багажа не используют средства индивидуальной защиты. После публикации этой информации в телеграм-канале ОНФ https://t.me/onf174 с нами связалась пресс-служба аэропорта и заявила, что информация не соответствует действительности.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», активисты Общероссийского народного фронта тогда вновь наведались в аэропорт Челябинска, чтобы проверить, как там соблюдается масочный режим. Их проверка показала, что пассажиры и сотрудники воздушной гавани продолжают нарушать режим повышенной готовности.

В аэропорту не соблюдаются масочный режим, социальная дистанция в очереди на регистрацию, при досмотре и в перронных автобусах, курсирующих между бортом и терминалом. Входящим в здание не измеряют температуру тепловизорами.

Кстати, на самом сайте аэропорта Челябинска говорилось о том, что у них строго соблюдается масочный режим.

Общественники написали обращение в Роспотребнадзор с просьбой организовать детальную проверку исполнения распоряжения правительства о введении режима повышенной готовности. Ведомство рассмотрело обращение и возбудило административное дело.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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