Аферисты не дали магнитогорцу вырастить манго в родном городе

Жителю Магнитогорска (Челябинская область) не удалось вырастить манго в родном городе. Вместо обещанных семян экзотического фрукта аферисты прислали ему посылку с землей.

Обманутый магнитогорец обратился в полицию. Он рассказал, что в одной из социальных сетей увидел объявление о продаже семян манго. Внимательно все изучив, 58-летний мужчина выбрал два сорта и оформил заказ. Продавец написал ему, что оплата осуществляется только после получения.

«Условия устроили покупателя, и через десять дней мужчина пришел за долгожданной посылкой. Он оплатил стоимость товара, доставку и страховку. Общая сумма составила 4200 рублей. Но открыв коробку, магнитогорец обнаружил, что никаких семян манго в ней нет, а лежит пакет с землей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие преступления.