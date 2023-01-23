23.01.2023
Гуманитарный конвой от «Единой России» Челябинской области отправился в ДНР
23.01.2023
Челябинский ЗАГС назвал веские причины пойти под венец
23.01.2023
Аферисты обманули военнослужащего из Чебаркуля
23.01.2023
Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой на Труда
23.01.2023
Конюшня XVIII века и оружейная комната появятся в историческом парке «Гардарика»
23.01.2023
Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей
Аферисты обманули военнослужащего из Чебаркуля
20.01.2023
Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)
20.01.2023
Жительница Златоуста покорно перевела аферистам четыре миллиона рублей
20.01.2023
Пенсионерки Челябинской области оставили аферистов без денег
18.01.2023
Три с половиной миллиона отдали жители Челябинска лжесиловикам
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023