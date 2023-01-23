Аферисты обманули военнослужащего из Чебаркуля

Военнослужащий из Чебаркуля (Челябинская область) поверил в спектакль, который по телефону разыграли «сотрудники банка» и перевел мошенникам почти миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудникам полиции военнослужащий рассказал, что сначала ему по телефону неизвестные сообщили о поданной от его имени заявке на кредит в размере 350 000 рублей, которую надо аннулировать путем подачи встречного заявления, а также, чтобы избежать списания со счета его личных сбережений, необходимо перевести их в «безопасную ячейку». Продолжая общаться с лже-сотрудниками, мужчина сообщил им все коды из смс-сообщений, которые поступили ему на телефон, после чего его личные сбережения в размере 475 000 рублей были переведены на счет незнакомой ему женщины.

«Далее, следуя получаемым инструкциям, местный житель отправился в банк и оформил кредит, а получив 350 000 рублей, под диктовку мошенников отправил их на указанные ему номера телефонов. Для этого мужчина в банкомате осуществил 24 перевода по 15 000 и 5000 рублей, при этом он сохранил все чеки», - рассказали в региональном полицейском главке.

Мошенники убедили собеседника, что «операция» секретная, и он никому не должен рассказывать о происходящем. Стражам порядка мужчина сказал, что в точности не помнит всего, что с ним происходило. Только когда незнакомцы по телефону сообщили, что теперь мужчине нужно пройти в другой банк, он заподозрил неладное и прекратил общение с ними. В общей сложности чебаркулец лишился 825 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают южноуральцев не доверять незнакомцам. При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на «безопасные счета», прекратите общение. Перезвоните в банк и уточните информацию. Не следует идти на поводу у тех, кого вы не знаете и не видите, тем более выполнять их инструкции, озвученные по телефону.