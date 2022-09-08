08.09.2022
В Коркино молодой человек на «Ладе» сбил пожилую женщину, она скончалась
08.09.2022
Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот
08.09.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов юга России продлен до 16 сентября
08.09.2022
За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое
08.09.2022
Челябинская библиотека имени Татьяничевой превращается в модельную
08.09.2022
«Здоровая Ферма» рассказала о причинах ликвидации «Уралбройлера»
Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот
05.09.2022
Предприниматель из Агаповского района незаконно получил субсидию из областного бюджета
05.09.2022
Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений
29.08.2022
Южноуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей
26.08.2022
Житель Миасса за три дня перевел мошенникам из «банка» свыше 1,6 миллиона рублей
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022