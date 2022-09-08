Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот

В Челябинской области Ашинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о передаче взятки чиновнику в целях продажи муниципалитету непригодных квартир для детей-сирот.

Обвинительное заключение в отношении ашинца городской прокурор утвердил по уголовному делу, возбужденному по части третьей статьи 291 УК РФ «Дача взятки» и части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Следствием установлено, что в июле 2015 года обвиняемый, узнав о проведении администрацией Ашинского муниципального района аукциона по покупке квартиры в поселке Кропачево для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подал единственную заявку на участие в данном аукционе. При этом ашинец знал, что квартира, указанная им в заявке, непригодна для постоянного проживания и требует проведения капитального ремонта.

Чтобы победить в аукционе, предприниматель замаскировал имеющиеся у квартиры недостатки, обманув муниципалитет относительно ее пригодности. В результате администрация купила квартиру, заплатив за нее около 720 тысячи рублей.

Ранее, в 2018 году, уголовное преследование в отношении должностного лица комитета по управлению имуществом администрации Ашинского муниципального района прекращено по факту халатности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По ее словам, обвиняемый полностью возместил причиненный материальный ущерб.

«В декабре 2021 года обвиняемый передал первому заместителю главы Ашинского муниципального района взятку в сумме 50 тысяч рублей за способствование в приобретении и приемке двух квартир в Аше, приобретаемых в целях обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - рассказала Наталья Мамаева.