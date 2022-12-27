Бастрыкин держит на контроле уголовное дело о причинении ножевых ранений подростку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Следственного управления СК по Челябинской области Решетникова доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью подростку.

Трагедия произошла 25 декабря 2022 года в одном из домов деревни Моховички. В ходе бытовой ссоры мужчина нанес ножевые ранения 14-летнему пасынку. Подросток был доставлен в лечебное учреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщили в СКР, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.