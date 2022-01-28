28.01.2022
В Кировской области задержан челябинец, находящийся в федеральном розыске
28.01.2022
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, связанных с гибелью ребенка в Южноуральске
28.01.2022
Директор ЧЮКа получил представление от прокуратуры за порочащие честь мундира танцы студенток
28.01.2022
Белавкин до лета останется под стражей
28.01.2022
Главе Снежинска предъявили обвинение в халатности
28.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, связанных с гибелью ребенка в Южноуральске
21.01.2022
Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в Челябинске
20.01.2022
Бастрыкин требует отчет по делу студента из Челябинска, который анонсировал массовую резню
16.11.2021
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушениях прав полицейских Челябинска
31.10.2021
Не по-человечески: супруги из Челябинска зарабатывали на деменции своей бабушки
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022