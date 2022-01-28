Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, связанных с гибелью ребенка в Южноуральске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить ему о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с гибелью трехлетнего мальчика при пожаре в Южноуральске.

В суде уже рассматривается иск социальных служб о лишении матери ребенка родительских прав.

В СУ СКР по Челябинской области сообщили, что ход и результаты расследования поставлены председателем следственного комитета России на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла 27-го января в трехэтажном многоквартирном доме по улице Спортивной. В квартире на первом этаже в одной из комнат горели вещи и мебель. В соседней комнате пожарные обнаружили мальчика 2018-го года рождения без признаков жизни. Он находился дома один.

Следственным комитетом по Челябинской области возбуждены уголовные дела по статьям ««Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Прокуратурой Челябинской области ход расследования уголовных дел также поставлен на контроль.

В настоящее время полуторагодовалая дочь матери погибшего мальчика передана в социальное учреждение. Десятилетняя дочь проживает у бабушки отдельно от матери. В суде рассматривается иск социальных служб о лишении женщины родительских прав.