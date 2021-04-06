06.04.2021
В Челябинске собственника заставили свернуть ремонт объекта культурного наследия
06.04.2021
В Челябинске в отношении грабителя, скрывшегося с помощью таксиста, возбуждены два уголовных дела
06.04.2021
В Челябинске бизнесмена подозревают в попытке дачи взятки полицейскому
06.04.2021
Жители Челябинской области все чаще расстаются с холостяцкой жизнью
06.04.2021
Бизнесмен из Кыргызстана заплатит крупный штраф за попытку подкупить таможенника
06.04.2021
Под Челябинском нашли тело новорожденной девочки в пакете
Наталья Котова порадовалась за Челябинск, признанный одним из самых комфортных «миллионников» России
05.04.2021
Котова потребовала провести ревизию улично-дорожной сети
05.04.2021
Челябинск спасают от «наводнения»
02.04.2021
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021