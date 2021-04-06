Бизнесмен из Кыргызстана заплатит крупный штраф за попытку подкупить таможенника

Предприниматель из Кыргызстана приговорен к крупному штрафу за дачу взятки челябинскому таможеннику. За деньги бизнесмен пытался провезти на территорию России более 70 тысяч пар обуви.

Летом 2020 года в Троицком районе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни задержали несколько транспортных средств. Грузовики перемещали из республики Казахстан на территорию России более 70 тысяч пар контрафактной и немаркированной обуви.

Пытаясь вернуть товар, владелец груза, гражданин Кыргызстана, предложил таможеннику взятку. О готовящемся преступлении тот сообщил в отдел по противодействию коррупции Челябинской таможни. При передаче денежных средств злоумышленника задержали.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.