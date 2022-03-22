Бизнесмена из Копейска, который предлагал взятку сотруднику полиции, оставили на свободе

В Челябинской области вынесен приговор в отношении предпринимателя, признанного виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции и продаже немаркированной алкогольной продукции. Его оставили на свободе

Как сообщили в СКР по Челябинской области, следствием и судом установлено, что в июне 2020 года на территории гаражного кооператива в Копейске осужденный был задержан сотрудниками полиции после незаконной реализации более 1300 бутылок немаркированного спиртного. Затем он за не привлечение его к уголовной ответственности предлагал полицейскому взятку в сумме 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от денег и сообщил о преступлении руководству.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно и штрафа в сумме 200 тысяч рублей.