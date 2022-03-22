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Бизнесмена из Копейска, который предлагал взятку сотруднику полиции, оставили на свободе

В Челябинской области вынесен приговор в отношении предпринимателя, признанного виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции и продаже немаркированной алкогольной продукции. Его оставили на свободе

Как сообщили в СКР по Челябинской области, следствием и судом установлено, что в июне 2020 года на территории гаражного кооператива в Копейске осужденный был задержан сотрудниками полиции после незаконной реализации более 1300 бутылок немаркированного спиртного. Затем он за не привлечение его к уголовной ответственности предлагал полицейскому взятку в сумме 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от денег и сообщил о преступлении руководству.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно и штрафа в сумме 200 тысяч рублей.

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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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22.03.2022 12:29

С элементами акробатики: в Челябинске прошел уникальный фестиваль «Бесскальная депрессия»

22.03.2022 12:22

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22.03.2022 12:21

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22.03.2022 12:21

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