09.06.2021
Магнитогорец прошел четыре километра, чтобы пополнить счет мошенникам
09.06.2021
Тепловые сети Металлургического района Челябинска не прошли гидравлические испытания
09.06.2021
Благодаря таможенникам южноуральцы не будут носить поддельное белье
09.06.2021
На трассе Челябинск-Курган, где обрушился мост, открыли движение транспорта
09.06.2021
Координационный совет при ОП РФ выступил против поправок по границам ООПТ
09.06.2021
По озеру Тургояк скоро можно будет путешествовать виртуально
Благодаря таможенникам южноуральцы не будут носить поддельное белье
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021