Благодаря таможенникам южноуральцы не будут носить поддельное белье

Мобильная группа Челябинской таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресекли ввоз в Россию девяти с половиной тонн контрафактного белья и носочных изделий из Кыргызстана.

Транспортное средство, перемещающее товары народного потребления в Екатеринбург, остановили в Троицком районе.

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В ходе таможенного досмотра сотрудники Челябинской таможни выявили 425 единиц белья с нанесенными эмблемами товарных знаков «Adidas», «Calvin Klein» и восемь тысяч 830 единиц носочных изделий с логотипами «Adidas», «Nike», «Calvin Klein», «Lacoste», «Puma».

Правообладатели торговых марок оценили ущерб в четыре рублей.

«Контрафактная продукция изъята сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака», - отметил пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.