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Самолеты снова в небо

Бомбы в аэропорту Челябинска не найдено

Происшествия
Вчера, 21:59
Автор: 
Инна Шемаева

В аэропорту Челябинска завершилась проверка сообщения о якобы заложенной бомбе. Взрывного устройства обнаружено не было. И в ближайшее время первый рейс, который был задержан из-за экстренной ситуации, отправится в полет.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь аэропорта Челябинска Жанна Нивоструева, проверка в аэропорту Челябинска закончена. Сообщение о заминировании оказалось ложным. Первые пассажиры сейчас отправляются на посадку.

«На посадку отправляются пассажиры рейса до Москвы. Они должны были вылететь в 19:55. Рейс был задержан по причинам сообщения о «заминировании» аэропорта. Нашими сотрудниками были обеспечены и созданы все условия для пассажиров, чтобы они максимально не чувствовали дискомфорта из-за сложившейся ситуации», - сказала Жанна Нивоструева.

Напомним, вечером 15 мая появилось сообщение о том, что в здании аэропорта Челябинска якобы заложено взрывное устройство. На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС, пожарные, медики, силовики. Информация о минировании не подтвердилась. Ранее в этот же день в аэропорту Челябинска приземлился «заминированный» самолет из Шереметьево. Рейс осуществляла компания «Аэрофлот».

Лжеминер пока не установлен.

Представители правоохранительных органов ситуацию по-прежнему не комментируют.

Напомним, что в 2018-м году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, по инициативе прокурора Челябинской области Виталия Лопина лжеминеры теперь будут возмещать материальные затраты, понесенные службами, вынужденными реагировать на ложные вызовы.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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