Бомжом из Миасса, который сжег венки на мемориале «Вечный огонь» в Миассе, заинтересовался Бастрыкин

Председатель СК России Бастрыкинпоручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Решетникову доложить об обстоятельствах осквернения Мемориала «Вечный огонь» Миассе.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»Полицейские Миасса (Челябинская область) задержали ранее судимого горожанина без определенного места жительства, который у мемориала «Скорбящая мать» сжег венки на памятнике «Вечный огонь».

По «горячим» следам сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан ранее судимый 38-летний мужчина без определенного места жительства.

Как сообщили в СК России, следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области перед надзорными органами Бастрыкиныминициирован вопрос о передаче материалов по данному факту из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.