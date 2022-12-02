Будут судить южноуральцев, задержанных ФСБ

В Сосновском районе (Челябинская область) будут судить троих южноуральцев, которые под видом радиоактивного вещества «Радий-226» пытались продать муляж за три миллиона долларов США.

По версии следствия обвиняемые, ранее в течение длительного периода времени осуществляли деятельность, связанную с перепродажей редких химических элементов. Их знали покупатели из ограниченного круга.

«В целях извлечения материальной выгоды обвиняемые решили совершить мошенничество путем продажи муляжа вещества, содержащего радиоактивный элемент «Радий - 226» массой девять килограммов за три миллиона долларов США, то есть за сумму свыше 164 миллиона рублей», - сообщили в прокуратуре региона.

Подследственные приобрели в сети «Интернет» шесть упаковочных пластиковых банок с этикетками с надписью «Радий -226», в которые поместили свинец, смешанный с песком, и изготовили муляжи вещества, готовые для продажи.

При осуществлении сделки купли-продажи на территории Сосновского района обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.