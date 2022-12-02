02.12.2022
«Единая Россия» в свой День рождения поблагодарила волонтёров и благотворителей, которые участвуют в гуманитарной миссии партии
02.12.2022
Будут судить южноуральцев, задержанных ФСБ
02.12.2022
Челябинский симфонический оркестр стал лауреатом премии «440 ГЕРЦ»
02.12.2022
Вынесен приговор челябинцу, стрелявшему в силовика
02.12.2022
Народный фронт заявил о неготовности скверов и парков Челябинска к зимним визитам горожан
02.12.2022
Больше десяти тысяч южноуральских школьников смогли отправиться в бесплатные путешествия
Будут судить южноуральцев, задержанных ФСБ
25.11.2022
«Белый журавлик» из Челябинска - номинант национальной премии «Патриот»
14.11.2022
Предупреждал родственника: экс-полицейский отправился в колонию
26.10.2022
Работники салона связи осуждены за передачу детализации разговоров
10.10.2022
Замглавы Магнитогорска хотел выйти из СИЗО
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022