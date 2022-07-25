Бунт в ИВС Пласта

В изоляторе временного содержания Пласта (Челябинская область) задержанные устроили акцию протеста. По предварительной информации, их не устроило то, что сотрудники ИВС отказывались их пускать погулять.

Как сообщил собственный источник, бунтарей было шестеро. Они исцарапали себе руки, разломали мебель, сожгли матрац, а также повредили камеры видеонаблюдения.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. Действиям лиц, совершившим умышленное уничтожение имущества и оказавшим неповиновение, будет дана правовая оценка», - сообщили в региональном полицейском главке.

Все собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.