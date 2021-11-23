Бывший гендиректор челябинского аэропорта Андрей Осипов останется под стражей

Бывший генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Андрей Осипов останется под стражей – облсуд отказал в удовлетворении его апелляционной жалобы: обвиняемый в мошенничестве Осипов просил вышестоящую инстанцию отменить приговор Центрального районного суда Челябинска, который ранее ужесточил ему меру пресечения, заменив домашний арест заключением под стражу.

Осипов и его адвокат просили изменить действующую меру пресечения на более мягкую - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Апелляционное рассмотрение жалобы экс-руководителя международного аэропорта Челябинска и его защитника состоялось сегодня, 23-го ноября: областной суд оставил избранную Осипову до девятого декабря текущего года меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения.

Как напомнила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, Осипов обвиняется по части третьей статьи 159.5 УК РФ в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения.

«По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемый с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им лично служебный автомобиль, зная, что оставление места дорожно-транспортного происшествия не является страховым случаем и не подлежит оплате, дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП», - сообщила Наталья Мамаева.

Впоследствии, выполняя незаконные указания Осипова, его подчиненный предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае. На основании фиктивных документов страховая компания перечислила за ремонт данного автомобиля свыше 170 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, ранее Осипов выражал несогласие и с избранной ему мерой пресечения в виде домашнего ареста.