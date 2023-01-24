Бывший глава Бердяуша осужден за взятки

Снявшая обязанности главы Бердяушского городского поселения (Челябинская область) Любовь Салионова осуждена за взятки и злоупотребление служебными полномочиями. Суд оставил ее на свободе, назначив условный срок.

В суде установлено, что подсудимая получила взятку в размере 50 тысяч рублей через своего супруга, а также лично в размере 15 тысяч рублей от представителя ООО «РПК «Системы управления» за содействие в победе на конкурсном отборе подрядчика и заключении контракта по капитальному ремонту центральной котельной в поселке Бердяуш.

«Кроме того, не желая оплачивать наложенный на нее административный штраф в размере десяти тысяч рублей, она дала указание о выплате подчиненным сотрудникам денежных премий из средств бюджета Бердяушского городского поселения. После чего сотрудники передали подсудимой полученные денежные средства», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По приговору суда Любовь Салионова получила шесть лет лишения свободы условно, штраф в размере 1,3 миллиона рублей и запрет на четыре года занимать должности, связанные с выполнением определенных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.