Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию

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Осужденный причастен к освобождению от уголовной ответственности членов ОПГ

Бывший врио начальника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) полиции Троицка Константин Суриков признан виновным Троицким городским судом Челябинской области. Он осужден по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Ближайшие четыре года Константин Суриков проведет в колонии общего режима.

Экс-полицейский из ОЭБиПК оказался причастен к незаконному освобождению от уголовной ответственности членов ОПГ, организованной родственником фигуранта. Группа специализировалась на сбыте немаркированной алкогольной и табачной продукции. Фигурант уголовного дела осуществлял общее покровительство, информировал о рейдах по борьбе с незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, и в 2021 году во взаимодействии с подразделением собственной безопасности полицейского главка региона виновный задержан.

Автор:  Инна Шемаева
криминал
УФСБ по Челябинской области
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Сигареты без акцизных марок изъяли челябинские полицейские

13.11.2022 13:21

В Челябинской области растет число операций на глаза

13.11.2022 12:44

«Показ невест народов Южного Урала» начинается в Троицке

13.11.2022 12:09

Провалившегося под лед рыбака вытащили на берег спасатели

13.11.2022 11:29

Подростков челябинского техникума-интерната инвалидов благодарят “Черные береты Каспия”

12.11.2022 23:45

В Челябинске откроют кабинет бесплатной психологической помощи онкобольным и их родственникам

12.11.2022 23:33

В понедельник в Челябинск вновь прибудет чудотворная святыня

12.11.2022 21:22

В начале декабря в Челябинске введут в эксплуатацию два спортобъекта

12.11.2022 15:06

Штормовое предупреждение для южноуральцев

12.11.2022 14:39

Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%