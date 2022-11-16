Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию

Бывший врио начальника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) полиции Троицка Константин Суриков признан виновным Троицким городским судом Челябинской области. Он осужден по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Ближайшие четыре года Константин Суриков проведет в колонии общего режима.

Экс-полицейский из ОЭБиПК оказался причастен к незаконному освобождению от уголовной ответственности членов ОПГ, организованной родственником фигуранта. Группа специализировалась на сбыте немаркированной алкогольной и табачной продукции. Фигурант уголовного дела осуществлял общее покровительство, информировал о рейдах по борьбе с незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, и в 2021 году во взаимодействии с подразделением собственной безопасности полицейского главка региона виновный задержан.