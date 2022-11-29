Пройдоха из Ашинского района провел выходные за чужой счет

В Ашинском районе (Челябинская область) 28-летний местный житель осужден за хищение денежных средств у знакомой пенсионерки. Выпив с ней на базе отдыха, он прихватил ее деньги.

«В этот же день, зная о том, что на банковском счете потерпевшей пенсионерки есть денежные средства, с телефона потерпевшей при помощи мобильного банка перевел на свой банковский счет восемь тысяч рублей, стерев сообщение о переводе», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

На следующее утро он завладел банковской картой потерпевшей и, зная пин-код, снял в банкомате 45 тысяч рублей, еще семь тысяч не позволил лимит.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.