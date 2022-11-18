18.11.2022
В Магнитогорске 75-летяя пенсионерка расправилась с супругом-тираном
18.11.2022
Магнитогорец убил супругу и пытался зарезать маленького сына
18.11.2022
В 2022-м граждане покидали Челябинскую область ради Казахстана куда чаще, чем годом ранее
18.11.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 ноября
18.11.2022
В Трехгорном заводчанин пострадал от «сотрудника спецслужб»
18.11.2022
В Челябинске меняют маршруты движения пятый и седьмой трамваи
В Магнитогорске 75-летяя пенсионерка расправилась с супругом-тираном
Осужденной дали шесть лет колонии общего режима
18.11.2022
Магнитогорец убил супругу и пытался зарезать маленького сына
18.11.2022
В Трехгорном заводчанин пострадал от «сотрудника спецслужб»
16.11.2022
После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру
16.11.2022
Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают полицейским
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022