В Магнитогорске 75-летяя пенсионерка расправилась с супругом-тираном

В Магнитогорске (Челябинская область) 75-летнюю пенсионерку отправили в колонию за расправу над своим супругом. На суде она отметила, что муж к ней плохо относился и постоянно ее избивал.

Трагедия произошла в одной из квартир дома, расположенного по улице Карла Маркса.

«Во время распития спиртных напитков в ходе конфликта женщина нанесла 81-летнему мужу ножевые ранения в грудь, от которых он скончался на месте происшествия», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как выяснялось на суде, супруг 75-летней женщины, которая, кстати, является ударником коммунистического труда, систематически высказывал в ее адрес разные претензии и применял насилие. На протяжении их совместной жизни происходили частые ссоры, рукоприкладство со стороны потерпевшего. Соседи и друзья постоянно видели на лице и теле женщины следы побоев.

Суд учел частичное признание вины пенсионерки, состояние ее психического и физического здоровья, инвалидность второй группы по зрению, пенсионный возраст и противоправное поведение потерпевшего.

Пенсионерке назначено шесть лет в колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда.