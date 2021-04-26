Челябинца, который брал плату за проезд по трассе, отправили в колонию

Увельский районный суд вынес приговор челябинцу, который брал с водителей деньги за «безопасный проезд по дорогам Челябинской области». Водители отдали ему российские деньги, доллары и Казахстанские тенге.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, челябинец и его сообщник утром четвертого июня 2020 года остановили два автомобиля на 72 километре автодороги Челябинск-Троицк.

Злоумышленники, угрожая насилием водителям из республики Беларусь, потребовали деньги «за безопасный проезд по дорогам Челябинской области».

«Вопреки своей воли потерпевшие достоверно зная, что проезд по дорогам Челябинской области является бесплатным, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передали последним денежные средства в размере двух тысяч рублей, 36 тысяч Казахстанских тенге и 200 долларов США. Подсудимый и сообщник скрылись с места совершения преступления», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время предварительного следствия челябинец полностью признал вину и дал изобличающие его и его сообщника показания.

Суд учел в действиях подсудимого опасный рецидив преступлений, признал его виновным в грабеже группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.