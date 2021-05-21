Челябинца подозревают в публичном оправдании терроризма

В Челябинске следователи СК возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях сделал заявление о признании практики терроризма правильной. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

«По версии следствия, в 2019 году подозреваемый разместил в социальных сетях комментарии, содержащие публичные заявления о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также информацию, направленную на формирование у неопределенной группы лиц представления допустимости осуществления террористической деятельности», - рассказал Шишков.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. В отношении челябинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения подозреваемому. А также проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

«В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», - добавил Шишков.