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Челябинца сняли с рейса за пьяный дебош в самолете

На 57-летнего жителя Челябинска завели два уголовных дела, после пьяного дебоша на борту лайнера «Челябинск-Москва». Он не только матерился на пассажиров, но и на полицейских

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что к воздушному судну рейса «Челябинск – Москва» требуется наряд полиции.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили 57-летнего жителя города Челябинска, который во время посадки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и работе бортпроводников. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в перелете», - сообщили в пресс-службе транспортной полиции Челябинска

Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть транспортной полиции. Там пассажир оскорбил сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей, а также схватил за шею одного из них.

Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 – «Оскорбление представителя власти»