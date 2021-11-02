Челябинцы активно сообщают полицейским про наркоманов

Челябинские полицейские подвели итоги Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Больше 150 человек сообщили стражам порядка о фактах незаконного оборота наркотиков.

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц на территории города Челябинска сотрудниками полиции во взаимодействии с врачами-наркологами и общественностью проведен второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

«Всего за период акции на территории города Челябинска от граждан поступило 193 обращения, из них 146 - о фактах незаконного оборота наркотиков, 23 - с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, 24 – о распространении пронаркотического контента в сети Интернет», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сотрудниками полиции проверено 450 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. Выявлено 79 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также полицейскими пресечено 56 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Из незаконного оборота изъято около двух килограммов наркотических средств и психотропных веществ.