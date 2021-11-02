02.11.2021
Малометражные квартиры в России стали дороже почти на треть
02.11.2021
Водоснабжение в Троицке восстановлено
02.11.2021
Челябинцы активно сообщают полицейским про наркоманов
02.11.2021
Южноуральцы получат знаки ГТО
02.11.2021
На Увильдах пропал рыбак
02.11.2021
В Снежинске пенсионерку переехали машины
Челябинцы активно сообщают полицейским про наркоманов
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021