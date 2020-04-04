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Челябинцы игнорируют режим самоизоляции, даже имея предписания Роспотребнадзора

Происшествия
Сегодня, 21:28
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска задержали двух местных жительниц, которые нарушили режим самоизоляции. 

В нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, в период карантина, они спокойно разгуливали по улицам города.

Одну местную жительницу стражи порядка задержали за нарушение выданного ей предписания о нахождении в режиме изоляции под медицинским наблюдением по месту проживания. Женщина находилась в общественном месте на значительном удалении от адреса проживания.

"Еще одну нарушительницу выявили сотрудники ДПС. В ходе проведения профилактических мероприятий на въезде в областной центр со стороны Уфимского тракта госавтоинспекторы остановили автомашину, за управлением которой находилась жительница Сосновского района. На основании ранее врученного ей управлением Роспотребнадзора постановления женщина должна была находиться на изоляции по месту проживания", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

На нарушителей административной комиссией Челябинска будет составлен протокол и, в случае подтверждения фактов, наложен штраф на граждан и юридических лиц.

Южноуральцы могут выходить из дома только для посещения магазинов, аптек и поликлиник. Разрешено гулять с домашними животными, но только от дома нельзя удаляться больше, чем на 100 метров.

Составленные сотрудниками полиции административные материалы будут направлены в районные суды для принятия решения. Законодательством Российской Федерации за нарушение части второй статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарного-эпидемиологического благополучия населения" предусмотрено максимальное наказание в виде административного штрафа в размере до 40 тысяч рублей.

Ранее за нарушение "коронавирусного" режима полицейскими Челябинска уже были наказаны двое местных жителей. Они оштрафованы на 500 рублей.

С целью обеспечения безопасности и сохранности здоровья задействованным в мероприятиях сотрудникам полиции выданы медицинские маски и перчатки. Проверка соблюдения челябинцами условий самоизоляции будет осуществляться трижды в течение установленного срока.

"В настоящее время по месту жительства на карантине находятся порядка трех тысяч человек. При выявлении полицейскими допущенных гражданами нарушений условий самоизоляции будут уведомляться профильные структуры для принятия дальнейшего решения в отношении нарушителей. Подобные мероприятия проводятся в ежедневном режиме", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Всего сотрудниками органов внутренних дел Челябинской области проведено более шести с половиной тысяч проверок южноуральцев, находящихся на самоизоляции. За прошедшие сутки проверены 270 лиц. В результате проведенных мероприятий выявлено 204 нарушения, за прошедшие сутки - 19.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил в своем телеобращение к гражданам и сообщил о том, что необходимо предпринять меры по борьбе с распространением вирусной инфекции - коронавирусом. 

В торговых центрах должны быть закрыты все магазины, которые торгуют одеждой, развлекательные центры для детей, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, аттракционы, аквапарки. 

 

Автор: 
Инна Шемаева
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