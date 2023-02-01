Челябинцы с уголовным прошлым жестоко избили гостя и сняли «процесс» на его же телефон

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении молодого мужчины. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщение о пациенте с тяжелыми травмами поступило в отдел полиции «Металлургический» из медицинского учреждения.

Стражам порядка потерпевший рассказал, что его на улице избили неизвестные, похитив личное имущество. Однако в ходе допроса выяснилось, что изначально челябинец полицейским соврал: избили его собутыльники.

«Мужчина признался, что приятель пригласил его к своим знакомым на застолье. В ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и хозяевами квартиры возник конфликт, в ходе которого мужчины стали его избивать и требовать отдать имеющееся у него личное имущество. Злоумышленники нанесли жертве множественные травмы, забрали у него сотовый телефон и пять тысяч рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Все происходящее подозреваемые снимали на телефон пострадавшего. После того, как молодой человек отдал им свое имущество, он смог улучить удобный момент и вырваться из квартиры.

Впоследствии, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили все обстоятельства произошедшего. По подозрению в совершении преступления задержаны двое не работающих, ранее судимых местных жителей, в отношении которых возбуждено уголовное дело.