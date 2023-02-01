01.02.2023
Челябинцы с уголовным прошлым жестоко избили гостя и сняли «процесс» на его же телефон
01.02.2023
ЮУрГГПУ готовится к акции «Поздравь защитника Отечества»
01.02.2023
Малыши станции в Брединском районе добирались в детсад через железнодорожные пути
01.02.2023
Аграрии Челябинской области начнут получать первые в 2023 году субсидии уже в феврале
01.02.2023
В Челябинской области построили более 7,8 тысячи домов в 2022 году
01.02.2023
В Челябинске готовят к открытию «Город мастеров» и обещают немало сюрпризов
Челябинцы с уголовным прошлым жестоко избили гостя и сняли «процесс» на его же телефон
Пострадавший сначала скрыл правду о случившемся от полиции
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023