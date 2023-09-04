Челябинцы с улицы Овчинникова из-за воды остались без света

В Челябинске жильцы двух домов по улице Овчинникова - №11-А и №13-А - сегодня, четвертого сентября, остались без света из-за подъема уровня воды в подвалах.

Ситуация с отключение электричества в этих домах находится на контроле городского управления жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время бригада МУП «ПОВВ» откачивает воду из подвалов. В администрации Челябинска подчеркнули, что в ближайшее время число работающих на месте бригад и техники будет увеличено втрое.

«Каждые два часа проводится мониторинг ситуации, делается все для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить причину подтопления и вернуть жителям электричество», - заявили в мэрии.