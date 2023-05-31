Челябинец, напавший в автобусе на юную пассажирку, предстанет перед судом

Житель Челябинска, напавший в автобусе 64-го маршрута на несовершеннолетнюю пассажирку, предстанет перед Калининским районным судом.

Районная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего горожанина, обвиняемого по части второй статьи 213 УК РФ за хулиганство в общественном транспорте с применением насилия.

По версии следствия, вечером 12 апреля этого года нетрезвый мужчина распивал в автобусе спиртное и сквернословил, нарушая тем самым общественный порядок.

Юная пассажирка стала снимать происходящее на камеру своего сотового телефона, произнеся при этом нецензурные слова, – так несовершеннолетняя отреагировала на провокационное поведение обвиняемого, который не меньше двух раз ударил 15-летнюю горожанку по голове, использовав спровоцированный им же конфликт в качестве повода для нападения.

Как рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, за юную пассажирку заступилась женщина, в которую дебошир кинул жестяную банку из-под спиртного и вдобавок к этому пнул.