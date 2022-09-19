Челябинец оштрафован за дискредитацию российской армии

В Челябинске к административной ответственности за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, привлечен местный житель.

«Правонарушителя выявили сотрудники полиции седьмого сентября. Мужчина стоял около административного здания в центре Челябинска, держа в руках плакат с надписями, дискредитирующими Российскую армию. Челябинец был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в региональном полицейском главке.

Сотрудники полиции в отношении местного жителя составили протокол об административных правонарушениях. 16 сентября Советский районный суд, рассмотрев собранные полицейскими материалы, постановил назначить челябинцу административный штраф в размере 48 тысяч рублей.