Челябинец отсудил у автодилера семь миллионов за кроссовер с плесенью

Сегодня, 19 февраля, в Челябинском областном суде прошло заседание по гражданскому делу о покупке у ООО «Автоцентр «Гольфстрим» автомобиля Volkswagen Touareg с плесенью. Истцу удалось отсудить у автодилера стоимость машины, убытки, штраф и расходы по оплате госпошлины на сумму более 7,3 миллионов рублей, сообщила руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская.

Челябинец приобрел автомобиль 13 июня 2018 года. В гарантийный период в машине стали запотевать стекла, а в салоне была повышенная власть. После дождя или мойки кузова в багажнике стала образовываться лужа, а внутри появился неприятный запах. Проблема не исчезла даже после многократного ремонта по гарантии. Более того, после ремонта у автомобиля появились новые повреждения: была разобрана крыша, обшивка разорвана и испачкана маслянистыми пятнами, сломаны крепление плафона освещения и система откидывания задних сидений, порван сетчатый уплотнитель багажника.

Когда автомобилист обратился в суд, салон машины был пропитан влагой, там образовалась плесень и грибок. Из-за этого у ребенка водителя возник сильнейший приступ аллергии в виде удушья. В октябре 2019 года мужчина просил автоцентр расторгнуть договор, но требования потребителя так и не выполнили.

27 августа 2020 года Калининский суд частично удовлетворил требования мужчины. В итоге был расторгнут договор купли-продажи автомобиля Volkswagen Touareg. С автоцентра в пользу истца взыскали уплаченные по договору денежные средства в размере пяти миллионов рублей, а также убытки, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и расходы по оплате госпошлины на общую сумму в два миллиона рублей.

«Рассматривая поступившую от ответчиков апелляционную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам областного суда установила несоответствие: в оглашенной резолютивной части решения районного суда объявлено (исходя из аудиопротокола) о взыскании штрафа в размере 1,5 тысяч рублей, тогда как в тексте резолютивной части решения указано, что размер штрафа равен 1,5 миллиона рублей. В связи с этим областной суд отменил решение, перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, в результате чего удовлетворил требования истца: взыскал с ответчика в пользу истца стоимость автомобиля, убытки, штраф и расходы по оплате госпошлины на общую сумму более 7,3 миллионов рублей», - подытожила Нациевская.