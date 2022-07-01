Челябинец за сутки обчистил 14 автомобилей в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии краж из автомобилей. За сутки злоумышленник проник в 14 машин. Причиненный ущерб превысил более 220 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции обратились 14 потерпевших, которые рассказали, что оставили свои автомобили на стоянке возле производственного предприятия. Выйдя после трудовой смены, они обнаружили пропажу магнитол, электроинструмента, музыкального оборудования.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» задержали подозреваемого в совершении серии преступлений. Им оказался имеющий постоянное место работы, ранее не судимый челябинец. Подозреваемый пояснил, что в разное время в течение суток путем повреждения замка открывал автомобили и похищал ценное имущество, чтобы в дальнейшем его реализовать. Похищенное имущество частично изъято и возвращено владельцам», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.