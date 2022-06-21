Челябинец задержан за ложное сообщение об опасном предмете в районном военкомате

Челябинские полицейские оперативно установили и задержали мужчину за ложную информацию об опасном предмете.

Задержанным оказался 49-летний челябинец, сообщает сегодня, 21-го июня, телеграм-канал «Полиция Южного Урала». Представлявший опасность предмет, со слов мужчины, находился в здании военного комиссариата в Курчатовском районе. Прибывшие на указанный адрес полицейские и представители иных экстренных служб ничего подозрительного не обнаружили.

В отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. В настоящее время челябинец водворен в ИВС.

В ГУ МВД России по Челябинской области отмечают, что правоохранительные органы действуют, исходя из вероятности существования реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода сообщениям проводятся проверки, принимаются неотложные меры.

«Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной безопасности», - подчеркивают в региональном полицейском главке.