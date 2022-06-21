21.06.2022
Челябинец задержан за ложное сообщение об опасном предмете в районном военкомате
21.06.2022
В Челябинске пройдет финал футбольного турнира «Кожаный мяч»
21.06.2022
Полицейские Челябинской области вернулись домой после шестимесячной службы на Северном Кавказе
21.06.2022
В Челябинске зазвучат колыбельные разных народов мира
21.06.2022
Молодежный театр покажет челябинцам «Контур Любимовки»
21.06.2022
ММК представляет свою продукцию на столичной выставке металлоконструкций
Челябинец задержан за ложное сообщение об опасном предмете в районном военкомате
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022