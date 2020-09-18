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Оставил людей без жилья

Челябинец заставлял южноуральцев брать деньги под залог квартир

Происшествия
Сегодня, 16:48
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Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о хищении имущества граждан на сумму свыше четырех миллионов рублей.

Установлено, что обвиняемый в период с марта 2017 по ноябрь 2018 года, действуя самостоятельно, а также в составе группы лиц по предварительному сговору на территории Челябинска и Челябинской области, совершил ряд хищений имущества граждан.

Обвиняемый под предлогом оказания гражданам помощи в получении заемных денежных средств содействовал в заключении между ними и подысканными инвесторами договоров займа денежных средств и договоров залога квартиры.

Зная о сумме денежных средств, необходимых заемщику, путем уговоров обвиняемый убеждал их получить большую сумму, чем была необходима, после чего предлагал потерпевшим заключить с ним договор займа на мнимовыгодных условиях, согласно которым должен был вернуть вложенные потерпевшими денежные средства с процентами. Получив денежные средства, распоряжался ими по своему усмотрению.

При этом аферист достоверно знал, что обратившиеся к нему лица в силу юридической неграмотности и социального положения не смогут погасить крупную сумму займа, а инвесторы обратятся в суд с целью взыскания задолженности и заложенное имущество будет реализовано.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по второй преступной схеме обвиняемый совершал преступления с соучастниками. Согласно отведенной ему роли, подыскивал из числа обратившихся к нему за оказанием помощи в получении кредитных денежных средств лиц, имеющих в собственности квартиры.

Затем мошенник убеждал жертв проехать в МФЦ, где под предлогом заключения договора займа денежных средств и договора залога квартиры, с соучастником, выступавшим в роли инвестора, путем уговоров заставлял потерпевших подписать договоры купли-продажи квартир.

В результате мошеннических действий 11-ти южноуральцам был причинен ущерб на общую сумму свыше четырех миллионов рублей, при этом шесть человек лишились жилья.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

 

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