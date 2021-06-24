Челябинец заживо сжег бабушку

Прокурор Ленинского района Челябинска в суде апелляционной инстанции добился отмены приговора в отношении местного жителя, который спалил на диване свою 92-летнюю бабушку. Изначально суд приговорил изверга к одному году и десяти месяцам ограничения свободы. Сейчас он отправится в колонию на девять лет.

Установлено, что местный житель в ходе ссоры со своей 92-летней бабушкой при помощи зажигалки поджег диван, на котором она лежала. Диван загорелся, пламя перекинулось на одежду старушки. В результате потерпевшей причинены термические ожоги третьей степени, площадь ожогов составила 31% поверхности тела. Ожоги осложнились угрожающим жизни состоянием – ожоговым шоком тяжелой степени, причинили тяжкие вред здоровью потерпевшей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в больнице в этот же день.

Органами предварительного расследования действия были квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Суд первой инстанции, исследовав доказательства по делу, пришел к ошибочному выводу, что у мужчины не было умысла на причинение потерпевшей тяжкого вреда здоровью. Поджигая обивку дивана, он не предвидел возможности, что пламя перекинется на предмет одежды и части тела потерпевшей. Суд приговорил изверга к одному году и десяти месяцам ограничения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С выводами суда не согласился прокурор, в апелляционном представлении указал, что судом неверно квалифицированы действия мужчины, поскольку он достоверно осознавал, что потерпевшая в силу физического и психического состояния, обусловленного пожилым возрастом, не способна защитить себя и оказать сопротивление.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила приговор Ленинского районного суда и вынесла новый приговор. Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.