Челябинка пыталась пронести в колонию наркотики в банках с тушенкой

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Челябинской области пресекли попытку передачи заключенному наркотиков.

«Дурь» женщина, которая пришла на свидание к своему знакомому, спрятала в банках с тушенкой.

Тушенку посетительница передала одному из осужденных в комнате приема передач. Подозрение у сотрудников вызвал вес двух банок, который отличался от заявленного.

«Вскрыв мясные консервы, сотрудники учреждения обнаружили в банках свертки с неизвестным веществом. Исследование показало, что их содержимое является наркотическим средством, в состав которого входит мефедрон (4-метилметкатинон). Общий вес изъятого - 9,07 грамма. Кроме того, при себе у женщины также было обнаружено 0,23 грамма этого же вещества», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Преступление было выявлено при взаимодействии с УНК ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.