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Челябинка сообщила, что проносит на борт самолета взрывное устройство

Происшествия
Сегодня, 16:18
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске пассажирка самолета, вылетавшего в Санкт-Петербург, сообщила о том, что у нее с собой находится взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел второго июля. 20-летняя девушка, которая должна была вылететь из Челябинска в Санкт-Петербург сообщила, что у нее при себе имеется взрывное устройство. Рейс был задержан. Экипажи и пассажиры лайнера – эвакуированы.

«Никаких опасных предметов обнаружено не было. Проверка по данному поводу продолжается», - сообщила официальный представитель Южно-Уральском ЛУ МВД России Вера Кухтина.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба».

Напомним, что в 2018-м году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет. 

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, по инициативе прокурора Челябинской области Виталия Лопина лжеминеров теперь будут возмещать материальные затраты, понесенные службами, вынужденными реагировать на ложные вызовы.

Добавим, что ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-ти лет.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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