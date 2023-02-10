Челябинские опоры проверяют на прочность

В Челябинске водитель легковушки въехал в электроопору. Пострадал пассажир.

ДТП произошло на Комсомольском проспекте.

«Водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие (электроопора), не повредив ее. В результате ДТП травмы получил пассажир», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Сотрудники Госавтоинспекциия обращаются к водителям: во время движения соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны.