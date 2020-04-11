ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинские предприниматели в период карантина организовали незаконный "садовый" бизнес

Фото: 
ГУ МВД России по Челябинской области
Происшествия
Вчера, 21:17
Автор: 
Инна Шемаева

Предприниматели Челябинска огранизовали бойкую приемку металлолома в садоводческих товариществах города. 

В условиях карантина и самоизоляции они не имееют права работать, поэтому и решились на такую хитрость. Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Стражи порядка выявили три точки по приему лома в садовых товариществах, расположенных на территории Ленинского, Калининского и Тракторозаводского районов Челябинска.

"В отношении владельцев составлены административные протоколы по статьям "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения" и "Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения" КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Учитывая, что бизнесмены осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в условиях действующего на территории Челябинской области режима повышенной готовности и обязательной самоизоляции, в отношении них также составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарного-эпидемиологического благополучия населения". 

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Все административные материалы будут направлены в районные суды Челябинска для рассмотрения и принятия решения.

Напомним, 31 марта, губернатором региона Алексеем Текслером подписано распоряжение, обязывающее граждан находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной (медицинской) помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Допускается передвижение по улицам для осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с распоряжением.

Выход из дома также допускается при необходимости следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена, выноса отходов и выгула домашних питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания). Согласно документу, в общественном месте южноуральцам следует соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра друг от друга).

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
09.04.20 16:38
В Челябинске будут судить водителей - автоподставщиков
09.04.20 14:51
В Челябинской области в условиях самоизоляции еще три человека покончили жизнь самоубийством
09.04.20 14:19
Десять лет нанадобилось полицейским Челябинска, чтобы раскрыть убийство женщины осколком зеркала
09.04.20 14:17
На коммунальщиков Чебаркульского района, по вине которых дети провалились под лед, заведено уголовное дело
09.04.20 11:32
Клещи начали охоту на южноуральцев
09.04.20 10:46
В Красноармеском районе после аварии в легковушке сгорели два человека
09.04.20 10:23
В условиях самоизоляции челябинцы начали воровать из магазинов продукты и средства личной гигиены
08.04.20 16:45
Падением двух детей в траншею СК заинтересовался после публикаций в СМИ
08.04.20 14:31
Мошенники стали активно использовать коронавирус в своих схемах
08.04.20 11:51
СК начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Челябинске
Общество
10.04.20 14:25
Губернатор и митрополит призывают южноуральцев остаться дома в Вербное воскресение
Крупным планом
10.04.20 23:52
Несколько вопросов о мерах поддержки южноуральцев, оставшихся без работы в период самоизоляции
Новости
Вчера, 21:46
Общество
Южноуральские полицейские в условиях карантина работают в паре с медиками
10.04.20 18:47
Культура
Челябинский музей подарит южноуральцам виртуальный "Космос"
10.04.20 18:36
Среда обитания
В Челябинске первый этап противоклещевой обработки начнется на следующей неделе
10.04.20 18:19
Общество
Александр Кузнецов: Не у всех учителей есть возможность дистанционно обучать детей
10.04.20 17:41
Экономика
ММК тратит на защиту экологии миллиарды
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
10.04.20 17:26
Происшествия
В Челябинске таксист врезался в машину полиции во время дезинфекции
10.04.20 11:55
Происшествия
В Челябинске за взятку сотруднику УралГУФКа задержан директор коммерческой фирмы
10.04.20 11:18
Происшествия
Житель Сима решил пожарить шашлыки на балконе и едва не спалил весь дом
09.04.20 18:05
Происшествия
На челябинском заводе погиб второй рабочий за неделю
09.04.20 16:38
Происшествия
В Челябинске будут судить водителей - автоподставщиков
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика