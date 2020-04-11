Челябинские предприниматели в период карантина организовали незаконный "садовый" бизнес

Предприниматели Челябинска огранизовали бойкую приемку металлолома в садоводческих товариществах города.

В условиях карантина и самоизоляции они не имееют права работать, поэтому и решились на такую хитрость. Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Стражи порядка выявили три точки по приему лома в садовых товариществах, расположенных на территории Ленинского, Калининского и Тракторозаводского районов Челябинска.

"В отношении владельцев составлены административные протоколы по статьям "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения" и "Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения" КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Учитывая, что бизнесмены осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в условиях действующего на территории Челябинской области режима повышенной готовности и обязательной самоизоляции, в отношении них также составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарного-эпидемиологического благополучия населения".

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Все административные материалы будут направлены в районные суды Челябинска для рассмотрения и принятия решения.

Напомним, 31 марта, губернатором региона Алексеем Текслером подписано распоряжение, обязывающее граждан находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной (медицинской) помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Допускается передвижение по улицам для осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с распоряжением.

Выход из дома также допускается при необходимости следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена, выноса отходов и выгула домашних питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания). Согласно документу, в общественном месте южноуральцам следует соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра друг от друга).