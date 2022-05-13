Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара

Сотрудники мобильной группы челябинской таможни пресекли вывоз с территории Российской Федерации в республику Казахстан почти 130 тонн сахара.

Три фуры с прицепами таможенники остановили вблизи государственной границы в Троицком районе во взаимодействии с сотрудниками ПУ ФСБ России по Челябинской области.

«Согласно информации, содержащейся в товаросопроводительных документах, в транспортных средствах перемещался товар «соль пищевая» весом 70 тонн. В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили в фурах вместо соли сахар белый весом 127 тонн, запрещенный в настоящее время к вывозу из Российской Федерации», - комментирует заместитель начальника челябинской таможни Станислав Васев.

Также таможенники установили, что указанные в представленных перевозчиком накладных юридические лица – отправители и получатель товара – являются несуществующими организациями, ликвидированными несколько лет назад.

Товар изъят. Возбуждено административное производство по статье «Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации».