Челябинские таможенники задержали крупную партию контрафакта

Через Челябинскую область пытались провести контрафактную продукцию на суммы свыше 61 миллиона рублей. Сумки, кошельки, детская и взрослая спортивная одежда предназначались для реализации на рынках Тольятти, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Мобильной группой Челябинской таможни совместно с сотрудниками ФСБ России по Челябинской области пресечена попытка ввоза контрафактной одежды и техники из Казахстана.

Восемь автомобилей с товарами народного потребления были остановлены на автодороге А-310 на контрольно-пропускном пункте «Троицк»

Таможенники обнаружили почти 26 тысяч единиц товаров народного потребления с признаками контрафактности. Сумки, кошельки, детская и взрослая спортивная одежда известных брендов «Chanel», «Louis vuitton», «Tommy Hilfiger», «Calvin Klein», «Armani», «Dior», «Adidas», «Reebok», «Nike», «Puma».

«По предварительным оценкам ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил 55 миллионов рублей. Помимо одежды и аксессуаров, в одном из автомобилей находилось 400 единиц контрафактных гаджетов фирмы Apple на сумму около шести миллионов рублей», - сообщил, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

В настоящий момент товар изъят и передан сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.